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В Хабаровске Toyota переехала 10-летнего мальчика на велосипеде

В Хабаровске машина сбила 10-летнего велосипедиста, который выехал на дорогу в неположенном месте.

Источник: Freepik

Ребёнка доставили в больницу, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 19 июня на территории Индустриального района. Водитель Toyota Aqua двигался по улице Флегонтова. На «зебре» около дома № 2/4 перед ним появился 10-летний мальчик на велосипеде. Автовладелец не успел затормозить и совершил наезд на ребёнка.

В результате аварии юный велосипедист получил травмы. Его госпитализировали для осмотра и оказания нужной медпомощи. Сейчас мальчик находится под наблюдением медиков.