В Хабаровске Toyota переехала 10-летнего мальчика на велосипеде

ДТП произошло утром 19 июня на территории Индустриального района. Водитель Toyota Aqua двигался по улице Флегонтова. На «зебре» около дома № 2/4 перед ним появился 10-летний мальчик на велосипеде. Автовладелец не успел затормозить и совершил наезд на ребёнка.