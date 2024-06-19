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В Сырдарье утонули пять пассажиров упавшей в канал Nexia-2. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сырдарьинской области Nexia-2 с пятью пассажирами упала в канал. Водолазам удалось достать только четыре тела из пяти. Поиски еще одного тела ведут сотрудники УЧС.

По данным пресс-службы регионального УВД, инцидент произошел 17 июня 2024 года в городе Ширине. Сообщается, что водитель не справился с управлением и съехал в канал. Его водитель и четыре пассажира автомобиля не смогли выбраться и утонули.

Тела водителя и троих пассажиров и автомобиль были обнаружены и извлечены из воды водолазами аварийно-спасательного отряда УЧС Сырдарьинской области. Продолжаются поиски тела еще одного пассажира.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса.