Россиян предупредили о мошенниках, которые используют ЕГЭ для своих схем

«Создание сайтов, страниц в соцсетях, каналов и чатов в Telegram по продаже бюджетных мест в вузах, ссузах и “правильных ответов” на ЕГЭ и ОГЭ — это традиционная весенняя активность мошенников в весенне-летний период вот уже несколько лет. Мы фиксируем всплеск сигналов об этой мошеннической легенде с момента создания платформы вот уже третий год. Как правило, такие предложения злоумышленники эксплуатируют с апреля по сентябрь включительно», — прокомментировала Храпунова.