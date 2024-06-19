Россиян предупредили о мошенниках, которые используют ЕГЭ для своих схем

Мошенники в период ЕГЭ и вступительных экзаменов создают фейковые сайты, страницы в соцсетях, где предлагают продажу бюджетных мест. Об этом РИА Новости заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
«Создание сайтов, страниц в соцсетях, каналов и чатов в Telegram по продаже бюджетных мест в вузах, ссузах и “правильных ответов” на ЕГЭ и ОГЭ — это традиционная весенняя активность мошенников в весенне-летний период вот уже несколько лет. Мы фиксируем всплеск сигналов об этой мошеннической легенде с момента создания платформы вот уже третий год. Как правило, такие предложения злоумышленники эксплуатируют с апреля по сентябрь включительно», — прокомментировала Храпунова.
По словам специалиста, в зоне риска оказываются школьники и абитуриенты, которые не уверены в своих силах, а также тревожные родители, желающие подстраховаться. «Основная мотивация, которая позволяет убедить жертв — обещание гарантий успешной сдачи экзамена или получение бюджетного места в престижном учебном заведении вне зависимости от реальных результатов выпускных испытаний. Размер потерь варьируется в среднем от 20 до 300 тысяч рублей в зависимости от региона. Хотя, конечно, в нашей практике встречались случаи, когда жертвы теряли до полумиллиона рублей», — добавил эксперт.
Алла Храпунова напомнила, что покупка правильных ответов невозможна, а само предложение оплаты бюджетного места в вузе абсурдно. «Любая попытка обойти устоявшие правила и законы за деньги — это коррупция, что в нашей стране считается незаконным», — заключила она.