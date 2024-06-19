Массовая авария в Алматы: один погибший, двое раненых и пожар в машине

Hyundai «закрутило», он вылетел с дороги в арык. Пассажирку также увезли в больницу, а водителя задержали прибывшие на место полицейские и увезли на медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, от него разило спиртным, и он еле стоял на ногах.