Экс-акима осудили за избиение жены в Атырауской области

«В ходе конфликта И. Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супругу У. А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью повалил У. А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У. А. был нанесен вред средней тяжести в виде перелома 5-го позвонка, без смещения», — говорится в сообщении.