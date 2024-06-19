Экс-акима осудили за избиение жены в Атырауской области

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью было рассмотрено в суде № 2 Атырау. Судом установлено, что 31 мая 2023 года в Атырау в квартире между экс-акимом и его супругой возникла ссора.
«В ходе конфликта И. Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супругу У. А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью повалил У. А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У. А. был нанесен вред средней тяжести в виде перелома 5-го позвонка, без смещения», — говорится в сообщении.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, заключением экспертизы и другими доказательствами. Судом при выборе вида наказания учтено, что экс-аким ранее не судим, положительно характеризуется.
«Приговором суда И. Р. назначено 2 года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 миллионов тенге удовлетворен частично, с И. Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей У. А. 2 миллиона тенге», — говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу.