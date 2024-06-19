Полиция проверила сразу несколько строек на территории Ленинградской области

Кроме того, полицейской проверке подверглись и работодатели, трудоустроившие строителей-нелегалов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 миллиона рублей. Помимо этого они возместят затраты по содержанию нанятых ими 50 иностранных работников, которые допустили наиболее значимые нарушения миграционного законодательства, за что были помещены в центр временного содержания иностранных граждан.