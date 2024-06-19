В Челябинске будут повторно судить убийцу беременной женщины

Речь идет об убийстве, произошедшем 18 августа в доме на улице Краснознаменная. Погибшая оказалась знакомой подсудимого. В день трагедии они поссорились. По версии следствия, мужчина сначала брызнул беременной в лицо аэрозольным баллончиком, а потом зарезал ножом. При этом расправа, по данным прокуратуры Челябинской области, проходила на глазах у 4-летней дочери женщины.
Тогда следственный органы возбудили на 34-летнего челябинца уголовное дело по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью.
Почти через год, в августе 2023 года, материалы дела направили в Челябинский областной суд. Подсудимого должны были отправить на принудительные меры медицинского характера. Мужчину проверяла комиссия ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского». Однако специалисты не выявили ярко выраженное психическое расстройство, из-за которого он мог бы не осознавать своих действий.
«В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта, развившегося на фоне длительной психотравмирующей ситуации, что не исключает вменяемости», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.
В результате уголовное дел отправили на повторное рассмотрение в суд.