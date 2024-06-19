В Челябинске будут повторно судить убийцу беременной женщины

Почти через год, в августе 2023 года, материалы дела направили в Челябинский областной суд. Подсудимого должны были отправить на принудительные меры медицинского характера. Мужчину проверяла комиссия ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского». Однако специалисты не выявили ярко выраженное психическое расстройство, из-за которого он мог бы не осознавать своих действий.