Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев

С начала 2024 года из России было выслано более 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза превышает показатели прошлого года. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские закрыли въезд для 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем годом раннее.