Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев

В МВД уточнили, что по итогам первого этапа операции «Нелегал — 2024», за неделю (с 3 по 9 июня) было пресечено около 50 тыс. правонарушений в сфере миграции. За этот период было выдворено в административном порядке и депортировано за пределы страны более 9 тыс. иностранных граждан.
В ходе операции было выявлено более 6 тыс. недобросовестных работадателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Более 11 тыс. иностранных граждан получили отказ во въезде в Россию. Возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом, отметили в ведомстве. Также было установлено около 150 лиц, находящихся в розыске.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении режима высылки для иностранцев, не имеющих оснований для законного пребывания в России. В середине мая министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о начале работы над реформой в сфере регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов. Ведомство подготовило законопроект, сокращающий срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в год.