Под Гродно от обрушения конструкции погиб рабочий

Трагедия случилась днем 17 июня. При выполнении работ произошло обрушение конструкции, 36-летний газорезчик получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



«Особое внимание следователи уделят вопросам соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, а также изучению причин и условий, способствовавших смертельному травмированию работника», — отметили в СК.