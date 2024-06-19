Трагедия случилась днем 17 июня. При выполнении работ произошло обрушение конструкции, 36-летний газорезчик получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
«Особое внимание следователи уделят вопросам соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, а также изучению причин и условий, способствовавших смертельному травмированию работника», — отметили в СК.
Под Гродно от обрушения конструкции погиб рабочий
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на предприятии в Гродненском районе, где проводился демонтаж здания, сообщили БЕЛТА в СК.
Трагедия случилась днем 17 июня. При выполнении работ произошло обрушение конструкции, 36-летний газорезчик получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.