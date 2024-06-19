Из-за аварии ряд улиц в Симферополе остался без воды

Без водоснабжения также остался переулок Просмушкиных № 12, 14, 16, 19, 21/1, 21, 23 в Евпатории до 12:00, 8 микрорайон № 2, 3, 4, 14 в Красноперекопске до 20:00, село Солнечное до 12:00, и улицы Куйбышева № 2−19, Украинская № 10−17 в Феодосии до 12:00.