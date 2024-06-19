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Из-за аварии ряд улиц в Симферополе остался без воды

В Симферополе несколько улиц остались без воды до 14:00 в связи с аварийно-ремонтными работами.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Список улиц:

ул. Куйбышева (частично),

ул. Фруктовая,

пер. Фруктовый (частично),

пер. Совхозный (частично),

ул. Донская (частично),

пер. Донской (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

В пресс-службе предприятия сообщили, что для жителей перечисленных улиц организуют подвоз питьевой воды.

Без водоснабжения также остался переулок Просмушкиных № 12, 14, 16, 19, 21/1, 21, 23 в Евпатории до 12:00, 8 микрорайон № 2, 3, 4, 14 в Красноперекопске до 20:00, село Солнечное до 12:00, и улицы Куйбышева № 2−19, Украинская № 10−17 в Феодосии до 12:00.

ЖКХ