В Самаре арестованы похитители девушки

«Со слов заявительницы, когда ей все же удалось связаться с сестрой, та сообщила, что находится у своего бывшего сожителя. Зная, что они давно перестали общаться, заявительница заподозрила, что женщину могут удерживать силой, и обратилась в полицию за помощью», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, потерпевшая некоторое время назад жила с мужчиной. Он проявлял агрессию и даже мог поднять руку на нее. В итоге сожительница ушла. Мужчина не смирился с таким положением дел и подговорил друга помочь поймал бывшую сожительницу у ТЦ «Аврора». Потерпевшую посадили в машину и увезли.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого и при силовой поддержке СОБРа задержали его в Долотном переулке. Похищенную обнаружили на съемной квартире. Потерпевшая была избита, в синяках. Оказалось, что бывший сожитель связывал ее скотчем и постоянно бил, требуя, чтоб она вновь стала с ним жить. Пленницу освободили, сейчас она проходит лечение.
Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, подозреваемым предъявили обвинение по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). На период расследования мужчин заключили под стражу.