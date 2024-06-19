В Самаре арестованы похитители девушки

«Со слов заявительницы, когда ей все же удалось связаться с сестрой, та сообщила, что находится у своего бывшего сожителя. Зная, что они давно перестали общаться, заявительница заподозрила, что женщину могут удерживать силой, и обратилась в полицию за помощью», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.