Вызвавшие ботулизм у нижегородцев салаты готовились в антисанитарии

Вызвавшие вспышку ботулизма у нижегородцев салаты готовились в антисанитарных условиях. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Проверка показала, что причиной накопления ботулотоксина в готовом продукте стала добавленная туда фасоль, произведенная с нарушением требований и норм.
Установлено, что на предприятиях отсутствовало централизованное водоснабжение, оборудование и сам цех был в неудовлетворительном состояниии, контроль сырья и продукции не проводился, а у работников не было медкнижек.
Напомним, в Нижегородской области готовыми салатами отравились 14 человек, в том числе 17-летний подросток, в Республике Татарстан — больше 10, в Москве — свыше 120 покупателей опасной продукции. Нижегородским медикам удалось стабилизировать состояние пациентов.
Источником заражения послужил салат «Лобио» производства компаний «Локалкитчен» и «САВОН-К». Из оборота изъяли более 172 тонн продукции. Всего в зоне риска оказались 102 человека, сотрудники Роспотребнадзора обзвонили каждого из них, чтобы удостовериться в их хорошем самочувствии. По данному факту СКР возбуждено уголовное дело.