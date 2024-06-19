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Вызвавшие ботулизм у нижегородцев салаты готовились в антисанитарии

Из оборота изъяли более 172 тонн продукции.

Вызвавшие вспышку ботулизма у нижегородцев салаты готовились в антисанитарных условиях. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Проверка показала, что причиной накопления ботулотоксина в готовом продукте стала добавленная туда фасоль, произведенная с нарушением требований и норм.

Установлено, что на предприятиях отсутствовало централизованное водоснабжение, оборудование и сам цех был в неудовлетворительном состояниии, контроль сырья и продукции не проводился, а у работников не было медкнижек.

Напомним, в Нижегородской области готовыми салатами отравились 14 человек, в том числе 17-летний подросток, в Республике Татарстан — больше 10, в Москве — свыше 120 покупателей опасной продукции. Нижегородским медикам удалось стабилизировать состояние пациентов.

Источником заражения послужил салат «Лобио» производства компаний «Локалкитчен» и «САВОН-К». Из оборота изъяли более 172 тонн продукции. Всего в зоне риска оказались 102 человека, сотрудники Роспотребнадзора обзвонили каждого из них, чтобы удостовериться в их хорошем самочувствии. По данному факту СКР возбуждено уголовное дело.