В Казани на проспекте Универсиады автобус Игр БРИКС столкнулся с двумя авто

Сначала столкновение произошло с Hyundai Solaris. А после в общественный транспорт врезался Volkswagen Tiguan. У первого авто помялся бампер и разбилось заднее стекло, а у второго — повредился капот. В результате аварии никто не пострадал.
Как пояснили в пресс-службе Игр, в этот момент автобус направлялся в гараж. Внутри салона пассажиров уже не было. В связи с произошедшим образовалась серьезная пробка.
Напомним, в Казани за январь-февраль 2024 года самым аварийным районом стал Советский. Там было зарегистрировано 1,8 тысячи ДТП.