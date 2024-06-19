В Сморгони автомобиль сбил мотоциклиста, пострадавший в реанимации

65-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, при совершении поворота налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу Suzuki под управлением 24-летнего молодого человека.



В результате происшествия мотоциклиста госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Диагноз пострадавшего: черепно-мозговая травма, множественные переломы костей.



Как сообщили в УГАИ, в текущем году на территории Гродненской области с участием мотоциклистов произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести.