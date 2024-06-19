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Четверо детей утонули в Свердловской области

Четверо детей утонули в водоемах Свердловской области с начала июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Суммарно за первые недели лета на воде погибли 19 свердловчан. Еще несколько дней назад экстренные службы отчитывались о 10 жертвах, включая двоих детей.

«Мы просим жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов, а родителей всегда следить за детьми!» — обратились в МЧС.

Количество происшествий на водоемах в Свердловской области — самое большое среди регионов УрФО. В большинстве случаев причиной трагедии становится недосмотр со стороны родителей, нарушение правил поведения на воде и купание в неположенных местах. ﻿﻿﻿﻿

несчастный случай