Четверо детей утонули в Свердловской области

Суммарно за первые недели лета на воде погибли 19 свердловчан. Еще несколько дней назад экстренные службы отчитывались о 10 жертвах, включая двоих детей.
«Мы просим жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоемов, а родителей всегда следить за детьми!» — обратились в МЧС.
Количество происшествий на водоемах в Свердловской области — самое большое среди регионов УрФО. В большинстве случаев причиной трагедии становится недосмотр со стороны родителей, нарушение правил поведения на воде и купание в неположенных местах.