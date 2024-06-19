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В Перми задержан поезд из-за массовой драки

В Перми 19 июня был задержан железнодорожный состав, следующий по маршруту Москва — Абакан.

Источник: Соцсети

Как сообщает портал Рroperm.ru, в социальных сетях появилось видео массовой драки с участием 30 пассажиров поезда.

По информации издания, для прекращения драки были привлечены сотрудники ОМОН и транспортная полиция.