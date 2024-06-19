В Перми задержан поезд из-за массовой драки

Как сообщает портал Рroperm.ru, в социальных сетях появилось видео массовой драки с участием 30 пассажиров поезда.
По информации издания, для прекращения драки были привлечены сотрудники ОМОН и транспортная полиция.
В Перми 19 июня был задержан железнодорожный состав, следующий по маршруту Москва — Абакан.
Как сообщает портал Рroperm.ru, в социальных сетях появилось видео массовой драки с участием 30 пассажиров поезда.
По информации издания, для прекращения драки были привлечены сотрудники ОМОН и транспортная полиция.