В Омске распространяется ролик о мужчине, который бьёт пенсионеров

В общедомовых чатах города Омска распространяется видео, на котором мужчина в подъезде многоквартирного дома пинает пенсионеров и забирает у них деньги.
Ролик сопровождается голосовым сообщением, где человек сообщает, что мужчина ходит по подъездам домов в районе улицы 10 лет Октября в Омске.
Редакция omsk.aif.ru обратилась в УМВД России по Омской области. Там сообщили, что видео было снято камерами видеонаблюдения в Санкт-Петербурге. Сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчину поместили под стражу.