В Омске распространяется ролик о мужчине, который бьёт пенсионеров

Редакция omsk.aif.ru обратилась в УМВД России по Омской области. Там сообщили, что видео было снято камерами видеонаблюдения в Санкт-Петербурге. Сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчину поместили под стражу.