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В Омске распространяется ролик о мужчине, который бьёт пенсионеров

На самом деле ролик был снят в Санкт-Петербурге.

Источник: ГУ МВД

В общедомовых чатах города Омска распространяется видео, на котором мужчина в подъезде многоквартирного дома пинает пенсионеров и забирает у них деньги.

Ролик сопровождается голосовым сообщением, где человек сообщает, что мужчина ходит по подъездам домов в районе улицы 10 лет Октября в Омске.

Редакция omsk.aif.ru обратилась в УМВД России по Омской области. Там сообщили, что видео было снято камерами видеонаблюдения в Санкт-Петербурге. Сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчину поместили под стражу.