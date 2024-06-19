Власти Приморья прокомментировали ситуацию с рухнувшим мостом

По данным министерства по делам ГО и ЧС, частичное обрушение моста произошло на 93-м км дороги Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка. Сейчас проезд по нему закрыт, добраться до населённых пунктов можно через альтернативную дорогу Варфоломеевка — Достоевка — Покровка. Длина объезда составляет 45 км.