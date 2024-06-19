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Власти Приморья прокомментировали ситуацию с рухнувшим мостом

Автомобильный мост обрушился 19 июня 2024 года.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Яковлевском районе Приморского края, где обрушился автомобильный мост, занимаются обустройством временного объезда, сообщили «АиФ — Приморье» в пресс-службе правительства региона.

По данным министерства по делам ГО и ЧС, частичное обрушение моста произошло на 93-м км дороги Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка. Сейчас проезд по нему закрыт, добраться до населённых пунктов можно через альтернативную дорогу Варфоломеевка — Достоевка — Покровка. Длина объезда составляет 45 км.

«Сейчас Примавтодор занимается обустройством временного объезда, что займёт несколько дней. Параллельно готовится документация для капитального ремонта аварийного мостового сооружения», — уточнили в правительстве края.