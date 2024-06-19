В Ангарске перед судом предстанет самокатчица, которая сбила 10-летнего мальчика

— Органами дознания установлено, что в октябре прошлого года фигурантка, каталась на электросамокате во дворе 26-го дома в микрорайоне Ангарска, нарушив требования ПДД, не выбрала безопасную скорость своего «средства индивидуальной мобильности», совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигавшегося на детском самокате, — рассказали в пресс-службе ведомства.