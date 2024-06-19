В Ангарске перед судом предстанет самокатчица, которая сбила 10-летнего мальчика

В Ангарске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летней девушки. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 268 УК РФ («Нарушение правил движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
— Органами дознания установлено, что в октябре прошлого года фигурантка, каталась на электросамокате во дворе 26-го дома в микрорайоне Ангарска, нарушив требования ПДД, не выбрала безопасную скорость своего «средства индивидуальной мобильности», совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигавшегося на детском самокате, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате 10-летний школьник был госпитализирован. Полученные им в ДТП травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время, уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для принятия решения по существу.