В Хабаровском крае горел магазин суши из-за неисправной морозильной камеры

В городе Советская Гавань Хабаровского края горел магазин суши. Пожар потушили за полчаса, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Восточному округу.
Возгорание произошло 19 июня около 4 часов утра в доме по улице Ленина. На первом этаже загорелась торговая точка, где продаются товары азиатской кухни. Сигнал о пожаре поступил во вневедомственную охрану, после чего держурный офицер выслал на место группу задержания и позвонил в МЧС.
Росгвардейцы прибыли на место раньше пожарных и провели осмотр помещения, которое уже заволокло дымом. Как выяснилось, в морозильной камере, где хранились полуфабрикаты, произошло короткое замыкание, что и привело к задымлению. Вскоре на место прибыли спасатели МЧС, и в течение 30 минут огонь был локализован.
«Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников Росгвардии и советско-гаванских огнеборцев удалось избежать дальнейшего распространения огня и причинения большего вреда имуществу на охраняемом объекте», — отметили в ведомстве.