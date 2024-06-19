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В Хабаровском крае горел магазин суши из-за неисправной морозильной камеры

Торговую точку совместно тушили пожарные и сотрудники Росгвардии.

Источник: Росгвардия по ВВО

В городе Советская Гавань Хабаровского края горел магазин суши. Пожар потушили за полчаса, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Восточному округу.

Возгорание произошло 19 июня около 4 часов утра в доме по улице Ленина. На первом этаже загорелась торговая точка, где продаются товары азиатской кухни. Сигнал о пожаре поступил во вневедомственную охрану, после чего держурный офицер выслал на место группу задержания и позвонил в МЧС.

Росгвардейцы прибыли на место раньше пожарных и провели осмотр помещения, которое уже заволокло дымом. Как выяснилось, в морозильной камере, где хранились полуфабрикаты, произошло короткое замыкание, что и привело к задымлению. Вскоре на место прибыли спасатели МЧС, и в течение 30 минут огонь был локализован.

«Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников Росгвардии и советско-гаванских огнеборцев удалось избежать дальнейшего распространения огня и причинения большего вреда имуществу на охраняемом объекте», — отметили в ведомстве.

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