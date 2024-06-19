В Хабаровском крае горел магазин суши из-за неисправной морозильной камеры

Росгвардейцы прибыли на место раньше пожарных и провели осмотр помещения, которое уже заволокло дымом. Как выяснилось, в морозильной камере, где хранились полуфабрикаты, произошло короткое замыкание, что и привело к задымлению. Вскоре на место прибыли спасатели МЧС, и в течение 30 минут огонь был локализован.