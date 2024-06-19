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В Туапсинском районе мужчину осудили за убийство приятеля

Туапсинский районный суд признал 56-летнего мужчину виновным в убийстве приятеля.

Фигурантом дела стал житель поселка городского типа Новомихайловский. По данным следствия, 8 ноября прошлого года мужчина выпивал в компании знакомого. В ходе застолья между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил оппонента кухонным ножом в грудь, повредив легкое и сердце.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначили ему наказание 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в одной из колонии строгого режима.

Ранее «МК на Кубани» писал, что женщина из Мостовского района на почве ревности ударила приятеля бутылкой и пырнула ножом.