В Туапсинском районе мужчину осудили за убийство приятеля

Фигурантом дела стал житель поселка городского типа Новомихайловский. По данным следствия, 8 ноября прошлого года мужчина выпивал в компании знакомого. В ходе застолья между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил оппонента кухонным ножом в грудь, повредив легкое и сердце.