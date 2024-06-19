В жару ядовитые змеи атакуют уральцев

В жаркую погоду жители Свердловской области чаще страдают от укусов змей и отравлений грибов. Об этом в эфире «ОТВ-Екатеринбург» рассказал главный токсиколог регионального Минздрава, глава Центра острых отравлений СОКПБ Андрей Чекмарев.
— Когда жарко, змеи выползают на открытые участки, греются на солнце, люди могут случайно на них наступить, либо задеть, — говорит специалист.
Гадюка — единственная ядовитая змея на Среднем Урале. После ее укуса важно правильно оказать первую помощь. Об этом рассказал Андрей Чекмарев.
Что делать при укусе гадюки.
1. Промыть место укуса проточной водой.
2. Принять обезболивающий препарат.
3. Принять антигистаминное средство.
4. Зафиксировать поврежденную конечность.
5. Вызвать скорую помощь, либо обратиться в медпункт, травмпункт либо центр острых отравлений.
Что нельзя делать при укусе змеи.
1. Отсасывать яд.
2. Накладывать жгут.
3. Наносить разрезы на место укуса.
4. Употреблять алкоголь, так как он не является антидотом.