Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию

Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. По информации Франс Пресс, в этом году из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, большинство из них — египтяне и иорданцы. На этой неделе температуры в Саудовской Аравии достигали 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.