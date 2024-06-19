Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию

«По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что смерти среди паломников во время хаджа случаются регулярно, их нельзя назвать чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто страдает различными заболеваниями.
Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. По информации Франс Пресс, в этом году из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, большинство из них — египтяне и иорданцы. На этой неделе температуры в Саудовской Аравии достигали 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.
Как рассказали участники видеомоста «Москва — Мекка» в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», в этом году в хадж отправились почти 25 тысяч паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников СВО.