В Перми священника отправили в тюрьму на 7 лет за хищения

Экс-священника Николая Вернигора приговорили к семи годам в колонии общего режима за хищение средств епархии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
«Назначить Вернигору Николаю Викторовичу наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей в доход государства, с отбыванием лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пермском суде. Кроме того, суд обязал бывшего священника вернуть потерпевшим порядка 15 млн рублей.
Следствие уточняет, что бывший секретарь управления Кудымкарской епархии РПЦ и настоятель кафедрального собора в Кудымкаре присвоил средства Кудымкарской епархии, похитил у епископа на покое Никона вещи, технику, иконы и деньги за продажу земли в Подмосковье на общую сумму порядка 23 млн рублей.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми был задержан и осужден сотрудник ПАО «НПО “Искра”. Управление ФСБ по Пермскому краю сообщает, что мужчина завышал премии работникам и предоставлял в бухгалтерию фиктивную отчетность.