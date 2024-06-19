В Перми священника отправили в тюрьму на 7 лет за хищения

«Назначить Вернигору Николаю Викторовичу наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей в доход государства, с отбыванием лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пермском суде. Кроме того, суд обязал бывшего священника вернуть потерпевшим порядка 15 млн рублей.