Полуторагодовалый малыш скончался во Владивостоке от менингококковой инфекции

Информация о заболевании из медучреждения сразу поступила в детскую поликлинику и в орган, который принимает решения о карантине — это Роспотребнадзор. Обычно в таких ситуациях процедура следующая: ведомство дает предписание о введении карантина руководству детского дошкольного учреждения. Пока что еще неизвестно, когда детский сад закроют на карантин и закроют ли. Карантинные мероприятия осуществляют сотрудники детского сада совместно с детской поликлиникой.