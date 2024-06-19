Полуторагодовалый малыш скончался во Владивостоке от менингококковой инфекции

В Приморье погиб полуторагодовалый малыш, сообщает ИА PrimaMedia. Ребенок скончался в результате стремительно протекающей менингококковой инфекции. Информацию об этом официально подтвердили в краевом Минздраве.
Первые признаки заражения появились у ребенка еще утром 16 июня. Его тут же на авто скорой помощи доставили в инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы № 2. Уже на тот момент медики оценили его состояние как крайне тяжелое и жизнеугрожающее.
«Врачи реаниматологи боролись за жизнь ребенка, сделав всё возможное. Но, к сожалению, такое молниеносное течение менингококковой инфекции, как правило, приводит к летальному исходу. Ребенок погиб», — уточнили в Минздраве.
Информация о заболевании из медучреждения сразу поступила в детскую поликлинику и в орган, который принимает решения о карантине — это Роспотребнадзор. Обычно в таких ситуациях процедура следующая: ведомство дает предписание о введении карантина руководству детского дошкольного учреждения. Пока что еще неизвестно, когда детский сад закроют на карантин и закроют ли. Карантинные мероприятия осуществляют сотрудники детского сада совместно с детской поликлиникой.
В Минздраве корр. ИА PrimaMedia рассказали, что инфекция эта передается воздушно-капельным путём. Группу риска составляют дети раннего возраста и подростки, особенно имеющие сниженную резистентность организма — иммунитет. Специалисты подчеркнули, что очень важно не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к педиатру в поликлинику.
«Насторожить родителей должно появление высокой температуры, которая плохо снижается жаропонижающими средствами, сильная бледность кожных покровов, появление необычной сыпи на теле. При таких симптомах необходимо сразу вызвать скорую помощь. И основное — уберечь ребенка от развития тяжелой формы менингококковой инфекции можно, сделав прививку от этой инфекции», — поделилась собеседница агентства.
Редакция ИА PrimaMedia запросила комментарий по ситуации в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Напомним, накануне во Владивостоке скончался семилетний мальчик, на которого опрокинулся металлический мангал. Следком возбудил уголовное дело.