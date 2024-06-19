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Жителя Самарской области задержали за братоубийство

В Кинеле задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 июня пьяный мужчина поссорился с братом и ударил его ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.