Бывшего замминистра спорта Красноярского края подозревают в мошенничестве

Предварительно установлено, что в декабре 2020 года чиновник обеспечил назначение своего знакомого на должность гендиректора «Платинум Арены». После этого они совместно похищали денежные средства с помощью заключения контрактов с подконтрольной фирмой ООО СК «Вавилон» на выполнение работ по техническому обслуживанию здания и видимости их исполнения.