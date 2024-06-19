Бывшего замминистра спорта Красноярского края подозревают в мошенничестве

Следователи СК возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего первого замминистра спорта Красноярского края Романа Сотникова. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Предварительно установлено, что в декабре 2020 года чиновник обеспечил назначение своего знакомого на должность гендиректора «Платинум Арены». После этого они совместно похищали денежные средства с помощью заключения контрактов с подконтрольной фирмой ООО СК «Вавилон» на выполнение работ по техническому обслуживанию здания и видимости их исполнения.
С декабря 2021 года по октябрь 2023 года незаконно ими было присвоено более 2,3 млн рублей.
Бывший заместитель министра спорта подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Управляющий «Платинум Арены» также подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело о мошенничестве в отношении него находится в производстве следствия.
Ранее сообщалось о задержании главы Тасеевского сельсовета Ярослава Никонорова.