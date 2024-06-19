Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Магнитогорске

Пропавшего 15-летнего подростка второй день ищут в Магнитогорске. Информация об этом появилась в сообществе поискового отряда «Альфа-Спас» в соцсети.
Известно, что мальчик ушёл из дома на улице Ватутина 18 июня и до сих пор не вернулся обратно. Подросток был одет в синие джинсы, чёрную футболку и кроксы такого же цвета. Через плечо у него была тёмная сумка с зелёной надписью. Рост юноши — 166 сантиметров, у него тёмные волосы.
Всех, кто мог видеть мальчика или знает, где он находится, просят сообщить в полицию или инфоргам по телефонам 8−963−094−50−85 или 8−904−308−52−87.