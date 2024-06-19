В Беларуси за сутки утонули три человека, в том числе ребенок

18 июня трагедии на воде случились в Пинском районе. В деревне Ставок в реке Меречанка местный житель обнаружил на поверхности воды в трех метрах от берега утонувшего мужчину. Им оказался житель деревни Ченчицы, который, по предварительной информации, накануне вечером уехал на велосипеде из дома в неизвестном направлении. Прибывшие спасатели извлекли тело из воды, обстоятельства гибели устанавливаются.



Еще один случай произошел около деревни Любель-Поль. В пруду на территории базы отдыха утонул 8-летний мальчик. Пинчанин с пасынком приехал из города на базу отдыха к знакомым. В какой-то момент мужчина потерял ребенка из виду. Отчим, забив тревогу, начал искать его. На помощь поспешил и муж хозяйки базы, который, нырнув, в двух метрах от берега на глубине около 1,5 м обнаружил тело мальчика. На берегу очевидцы пытались помочь ребенку, оказывая первую медицинскую помощь. Однако прибывшая бригада медиков констатировала смерть. Пруд, в котором утонул мальчик, для купания не предназначен, как и река Меречанка.



В МЧС напомнили о правилах поведения на воде. Запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей без присмотра у воды, цепляться за лодки и сидеть на борту, заплывать за буйки.



Также высок риск утонуть, прыгая в воду с лодок, катеров, причалов, при нырянии в незнакомых местах. Необходимо быть внимательными, плавая на надувных матрацах и автокамерах. Нельзя подавать ложные сигналы о помощи.



Спасатели рекомендуют купаться утром или вечером, заходите в воду постепенно, плавать вдоль берега или по направлению к нему. Ознакомиться с перечнем разрешенных для купания мест можно на сайте МЧС.



При опасности утопления необходимо сохранять спокойствие. «Широко раскиньте руки и ноги, не выдыхайте полностью — в легких должен оставаться воздух. Загребайте воду под себя руками, плывите к берегу», — отметили в МЧС.