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Двоих туристов на сапбордах унесло в море в Актау

Двух жителей Актюбинской области во время плавания на сапбордах унесло на полтора километра от берега в Каспийское море. Самостоятельно вернуться на берег они не смогли, передает Tengri Travel со ссылкой на МЧС Казахстана.

По данным МЧС, инцидент произошел 18 июня.

«Течение унесло молодых людей в море. В ходе проведения агитационно-профилактических работ на воде специалисты оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии 1500 метров от берега увидели людей, просивших о помощи, в районе пляжа “Солдатский”. На лодке они были доставлены на берег. Состояние мужчин стабильное, в медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в ведомстве.

Подобный инцидент случился на Каспии 11 июня. Двоих парней, которых на SUP-доске унесло в море, спасатели искали около восьми часов. Унесенных течением парней обнаружили в пяти километрах от берега. На судне они были доставлены в порт Актау, где им оказали медицинскую помощь.

несчастный случай