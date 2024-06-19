Двоих туристов на сапбордах унесло в море в Актау

По данным МЧС, инцидент произошел 18 июня.
«Течение унесло молодых людей в море. В ходе проведения агитационно-профилактических работ на воде специалисты оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии 1500 метров от берега увидели людей, просивших о помощи, в районе пляжа “Солдатский”. На лодке они были доставлены на берег. Состояние мужчин стабильное, в медицинской помощи они не нуждались», — сообщили в ведомстве.
Подобный инцидент случился на Каспии 11 июня. Двоих парней, которых на SUP-доске унесло в море, спасатели искали около восьми часов. Унесенных течением парней обнаружили в пяти километрах от берега. На судне они были доставлены в порт Актау, где им оказали медицинскую помощь.