В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело на водителя после ДТП в Боготольском районе, в котором погибли 4 человека и трое пострадали, сообщает УМВД по Красноярскому краю.
Ранее ведомство сообщало, что на 565-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь иностранных граждан, двигаясь со стороны Красноярска в направлении Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки «ГАЗ» под управлением 61-летнего мужчины.
«Предварительно установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”, — говорится в сообщении УМВД.
Ранее РИА Новости в пресс-службе МВД уточняли, что в автомобиле находились только граждане иностранного государства, в том числе водитель.