В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с иностранцами

«Предварительно установлено, что водитель иномарки осуществлял нелегальную перевозку, при этом число пассажиров превышало количество предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие 39 и 56-летние пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”, — говорится в сообщении УМВД.