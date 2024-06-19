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В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей, сообщил СК в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Задержан повар компании-производителя фасоли ООО “Савон-К”, гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, <…> производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в публикации.

По данным следствия, повар по указанию руководителя компании готовил и фасовал фасоль в вакуумную упаковку для хранения и отправки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

Накануне силовики задержали гендиректора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

Следствие будет просить Замоскворецкий районный суд арестовать всех четверых фигурантов дела.

Как сообщала 16 июня заммера Москвы Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью в столице с симптомами ботулизма обратился 121 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.

Еще десятки человек госпитализировали в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.

Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения стал салат «Лобио из фасоли».

СК
расследование