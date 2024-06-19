В Воронежской области Lada Priora врезалась в грузовик MAN: погибли 2 человека

Авария произошла в 15:45. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз.
Жители лискинского села Попасное, 44-летний водитель Lada Priora и его 46-летний пассажир, погибли от полученных травм до приезда бригады скорой помощи.
Спасателям пришлось распиливать машину, чтобы достать тела. Тридцатисемилетний водитель большегруза получил ушиб грудной клетки.
По факту ДТП проводится проверка, причины устанавливаются.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Павловском районе автомобиль Hyundai Genesis под управлением 35-летнего жителя Калужской области врезался в двигавшийся впереди грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка Hyundai.