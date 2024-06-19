В Воронежской области Lada Priora врезалась в грузовик MAN: погибли 2 человека

В Лискинском районе на 5 км автодороги Лиски — Залужное — Колыбелка — Пухово столкнулись грузовик MAN и Lada Priora во вторник, 18 июня. В аварии погибли два человека. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.