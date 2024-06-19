Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Барановичах мальчик принес в школу боевые патроны, найденные в водоеме

Под Ляховичами дети нашли боеприпасы в искусственном водоеме.

Источник: телеграм-канал Государственного комитета судебных экспертиз

В Барановичах мальчик принес в школу боевые патроны, найденные в водоеме. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Говорится, что в ОВД Барановичей обратилась женщина, которая рассказала, что нашла у своего сына патроны, которые тот носил в школу. Выяснилось, что такой же арсенал имелся еще у нескольких школьников, которые вместе проводили свободное время.

Дети рассказали, что боеприпасы нашли на дне искусственного водоема, расположенного на территории Ляховичского района. Они решили забрать их себе. В ведомстве обратили внимание на то, что при осмотре участка специалистами было найдено еще два десятка патронов.

Согласно заключению эксперта, 105 патронов были изготовлены заводским способом. Они являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Сказано, что 103 из них пригодны для стрельбы.