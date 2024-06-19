В Барановичах мальчик принес в школу боевые патроны, найденные в водоеме. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что в ОВД Барановичей обратилась женщина, которая рассказала, что нашла у своего сына патроны, которые тот носил в школу. Выяснилось, что такой же арсенал имелся еще у нескольких школьников, которые вместе проводили свободное время.
Дети рассказали, что боеприпасы нашли на дне искусственного водоема, расположенного на территории Ляховичского района. Они решили забрать их себе. В ведомстве обратили внимание на то, что при осмотре участка специалистами было найдено еще два десятка патронов.
Согласно заключению эксперта, 105 патронов были изготовлены заводским способом. Они являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Сказано, что 103 из них пригодны для стрельбы.