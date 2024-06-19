Крупный пожар тушат на мусорном полигоне в Ленобласти

Крупный пожар произошел 19 июня на полигоне сбора твердых бытовых отходов в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленобласти. Про предварительным данным, огонь охватил 400 квадратных метров. Сейчас специалисты тушат возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
— По факту пожара организована проверка. Установление обстоятельств случившегося взято на особый контроль, — добавили в надзорном ведомстве.
От чего возник огонь, на данный момент неизвестно. Это мог быть как поджог, так и простая случайность. Ведь на полигоне много мусора, в том числе стекла, и при этом стоит солнечная погода. А как известно, солнечные лучи через стекло могут сфокусироваться на одной точке, и если в этом месте находилось что-то легко воспламеняющееся, например, бумага, то там мог возникнуть огонь.