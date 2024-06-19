Гибель паломников из-за жары во время хаджа — что известно о крымчанах

В Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары умерли более 500 людей, сообщили местные СМИ со ссылкой на дипломатов. Позже РИА Новости сообщило, что среди них четверо россиян — мужчина и три женщины. По информации ДУМК, крымчане не пострадали.