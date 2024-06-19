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Гибель паломников из-за жары во время хаджа — что известно о крымчанах

СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Крымские паломники не пострадали во время хаджа из-за жары в Саудовской Аравии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском Духовном управлении мусульман (ДУМК).

Источник: РИА "Новости"

В Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары умерли более 500 людей, сообщили местные СМИ со ссылкой на дипломатов. Позже РИА Новости сообщило, что среди них четверо россиян — мужчина и три женщины. По информации ДУМК, крымчане не пострадали.

«Все 300 паломников находятся в хадже. Все они живы и здоровы», — сказали РИА Новости Крым в ДУМК.

По информации Духовного управления мусульман Крыма, сейчас паломники по-прежнему находятся в Саудовской Аравии. На полуостров первая группа вернется 24 июня, вторая — 2 июля.