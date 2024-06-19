Гибель паломников из-за жары во время хаджа — что известно о крымчанах

В Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары умерли более 500 людей, сообщили местные СМИ со ссылкой на дипломатов. Позже РИА Новости сообщило, что среди них четверо россиян — мужчина и три женщины. По информации ДУМК, крымчане не пострадали.
«Все 300 паломников находятся в хадже. Все они живы и здоровы», — сказали РИА Новости Крым в ДУМК.
По информации Духовного управления мусульман Крыма, сейчас паломники по-прежнему находятся в Саудовской Аравии. На полуостров первая группа вернется 24 июня, вторая — 2 июля.