В Казани мужчина погиб в ДТП

«В 05.35 в Казани на пересечении улицы Р. Зорге — проспекта Победы 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасный боковой интервал, безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего совершил наезд на металлический отбойник и опору моста», — говорится в сообщении.