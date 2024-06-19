В Казани мужчина погиб в ДТП

КАЗАНЬ, 19 июн — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Казани, в результате которого мужчина погиб и пять человек пострадали, сообщает МВД по Татарстану.
«В 05.35 в Казани на пересечении улицы Р. Зорге — проспекта Победы 23-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не имея права управления транспортными средствами, не выбрал безопасный боковой интервал, безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и совершил наезд на бетонное ограждение, после чего совершил наезд на металлический отбойник и опору моста», — говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате ДТП водитель автомобиля и четыре пассажира в возрасте от 17 до 52 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир, 31-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия.