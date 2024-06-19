В аэропорту Минска задержали подозреваемых в нападении с ножом иностранцев

Двоюродных братьев 26 и 28 лет задержали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы милиции Минского ОВД на воздушном транспорте. Мужчины въехали в Беларусь на машине и планировали улететь в другую страну, чтобы избежать уголовного преследования в России.



Накануне в городе Одинцово Московской области браться напали на мужчину и несколько раз ударили ножом в бедро, после чего скрылись.



«Российские полицейские установили личности злоумышленников и передали информацию белорусским коллегам. На задержание был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел нашей страны. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции фигурантов в Россию», — проинформировали в МВД.