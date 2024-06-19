В Керчи за взятку осужден экс-чиновник администрации

«Мужчина, будучи должностным лицом органа местного самоуправления, получил взятку в виде денежных средств и материальных ценностей всего на общую сумму 244 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сказано в сообщении.
Прокуратура потребовала признать ничтожными сделки по передаче имущества и денег, которые чиновник получил в качестве взятки, и взыскал ее сумму в доход государства.
В Ялте в начале июня выявили незаконную деятельность инспектора МВД по вопросам миграции. Женщина пойдет под суд за внесение в документы учета ложных сведений о постоянном проживании в регионе семерых иностранцев.