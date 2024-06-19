Калининградка на «Киа» сбила 10-летнего мальчика, вышедшего из автобуса

Сегодня, 17 июня, около 13:30, на дороге Советск-Славск-Ясное-Мысовка (на территории Славского района) 43-летняя калининградка на «Киа» допустила наезд на ребенка, вышедшего из автобуса «Дети» и переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 10-летний потерпевший скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.
«На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов осуществляет и. о. прокурора Славского района Владимир Плужник. На контроле прокуратуры находится установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты доследственной проверки», — сообщили в надзорном ведомстве.