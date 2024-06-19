Калининградка на «Киа» сбила 10-летнего мальчика, вышедшего из автобуса

Сегодня, 17 июня, около 13:30, на дороге Советск-Славск-Ясное-Мысовка (на территории Славского района) 43-летняя калининградка на «Киа» допустила наезд на ребенка, вышедшего из автобуса «Дети» и переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 10-летний потерпевший скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.