Суд отправил под домашний арест профессора воронежского госуниверситета Трещевского

Сторона обвинения настаивала на заключении профессора под стражу. Среди обоснований — то, что у 75-летнего учёного есть загранпаспорт и он нередко выезжал за рубеж. Также мед комиссия не нашла у него заболевани, которые бы препятствовали его пребывания в СИЗО. Кроме того, следователь настаивал, что Трещевский имеет авторитет в преподавательской среде и может повлиять на свидетелей.