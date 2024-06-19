Суд отправил под домашний арест профессора воронежского госуниверситета Трещевского

В Ленинском райсуде Воронежа утром 19 июня избрали меру пресечения профессору ВГУ Юрию Трещевскому, фигуранту уголовного дела о даче взятки по п. Б., ч 3 ст 291 ук рф. Завкафедрой экономики и управления организациями отравили под домашний арест сроком на два месяца — до 14 августа.
Заседание началось в 9.30 утра. В суд пришло несколько десятков человек — коллеги, родственникис. Как только профессора конвой подвел к залу заседаний, раздались аплодисменты в его честь. Он пошутил: «Вроде не объявляет заседание кафедры».
Сторона обвинения настаивала на заключении профессора под стражу. Среди обоснований — то, что у 75-летнего учёного есть загранпаспорт и он нередко выезжал за рубеж. Также мед комиссия не нашла у него заболевани, которые бы препятствовали его пребывания в СИЗО. Кроме того, следователь настаивал, что Трещевский имеет авторитет в преподавательской среде и может повлиять на свидетелей.
Сторона защиты не согласилась с договорами и просила избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. При этом профессор готов сдать свой загранпаспорт.
Суд выслушав доводы отправил профессора под домашний арест. наручники с него сняли прямо в зале суда. Профессору запрещено выходить за пределы жилища, общаться по телефону, использовать интернет и прочее.
Решение судьи присутствующие встретили аплодисментами, а профессор пошутил: ' да здравствует наш суд, мсамый гуманный суд в мире". Свое участие в уголовном деле он назвал стечением обстоятельств.
Напомним, о задержании Юри Трещевского стало известно 17 июня сразу после возбуждения уголовного дела в отношении ректора вгу Дмитрия Ендовицкого. По версии следствия именно ЮрийТрещевский передал взятку профессору ВГТУ за диссертацию жены ректора, которую та не писала.