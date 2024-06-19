Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного

Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.