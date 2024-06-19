Обвиняемые в убийстве Моторолы получили сроки вплоть до пожизненного

На скамье подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Прокурор требовал для них от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказал судья.
Тимошенко осудили на 12 лет, Ена — на 17, Чурилова — на 13 лет колонии строгого режима.
Погорелова суд признал виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.
Командир войсковой части 08806 Вооруженных сил ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017-го в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.