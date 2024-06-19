Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ДНР в результате терактов погибли несколько представителей руководства республики. Так, в августе 2018 года в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. В феврале 2017 года жертвой выстрела из реактивного огнемета «Шмель» стал Михаил Толстых, командир батальона «Сомали», более известный как Гиви. В октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома, где он жил, погиб Арсен Павлов или Моторола, командир противотанкового подразделения «Спарта».