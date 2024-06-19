Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы

Решение принято в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена.
По данным суда, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаж, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ.
Чурилов осужден по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко вменили шпионаж и приготовление к нему, Ену — содействие в террористической деятельности.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Тимошенко… — 12 лет, Ену… — 17 лет, Чурилову… — 13 лет колонии строгого режима», — сказал судья в ходе заседания.
Согласно обвинительному заключению, командир войсковой части 08806 ВС ДНР Арсен Павлов, известный по позывному Моторола, погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва взрывного устройства на крыше лифта в его доме. В августе 2017 года в туалете ресторана, где часто бывал Захарченко, полиция нашла взрывчатку.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ДНР в результате терактов погибли несколько представителей руководства республики. Так, в августе 2018 года в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. В феврале 2017 года жертвой выстрела из реактивного огнемета «Шмель» стал Михаил Толстых, командир батальона «Сомали», более известный как Гиви. В октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома, где он жил, погиб Арсен Павлов или Моторола, командир противотанкового подразделения «Спарта».