В СКР рассказали об обнаружении тела с выколотыми глазами на дереве в Перми

Речь идёт о трупе, который был обнаружен в краевой столице вечером 18 июня. Тело обнаружили на дереве в Сосновом бору в Закамске. Как сообщало «КП-Пермь» со ссылкой на слова очевидца, погибший был завёрнут в простыню, а его глаза были выколоты. Рядом с трупом был найден рюкзак с вещами.