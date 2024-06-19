В СКР рассказали об обнаружении тела с выколотыми глазами на дереве в Перми

Подробности об обнаруженном на дереве в Перми теле мужчины с выколотыми глазами рассказали сайту perm.aif.ru в СУ СКР региона.
Речь идёт о трупе, который был обнаружен в краевой столице вечером 18 июня. Тело обнаружили на дереве в Сосновом бору в Закамске. Как сообщало «КП-Пермь» со ссылкой на слова очевидца, погибший был завёрнут в простыню, а его глаза были выколоты. Рядом с трупом был найден рюкзак с вещами.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщили в ведомстве, тело было обнаружено в лесополосе вблизи улицы Якутской.
«Обнаружено тело мужчины 27 лет без внешних признаков насильственной смерти, следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом СУ СКР.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по предположениям очевидцев, глаза мужчине могли выклевать птицы.