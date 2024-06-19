Группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.