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Группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки улучшили положение по переднему краю, ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 300 военных, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — отмечает МО РФ.