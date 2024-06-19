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Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Владимировка Донецкой Народной Республики и Марфополь Запорожской области», — говорится в сводке.

Киев потерял на этом участке фронта до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу FH-70.

Кроме того, ВС России уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Продвинулись за минувшие сутки и бойцы группировки войск «Запад», поразив цели противника возле Петропавловки, Синьковки в Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, военные отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили до 450 человек.

Улучшили положение по переднему краю и подразделения группировки войск «Север». Они ударили по живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы в Харьковской области. Киев потерял до 300 военных.

Помимо этого, в зоне проведения СВО улучшили тактическое положение бойцы группировок войск «Центр» и «Юг». Первая уничтожила за минувшие сутки до 355 украинских военнослужащих, вторая — до 560 бойцов ВСУ.