Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

Продвинулись за минувшие сутки и бойцы группировки войск «Запад», поразив цели противника возле Петропавловки, Синьковки в Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, военные отразили две украинские контратаки, потери ВСУ составили до 450 человек.