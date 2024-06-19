Группировка «Юг» уничтожила до 560 военных ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 71-й егерской, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой народной республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Humvee производства США и пять пикапов», — уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав». Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.