Группировка «Юг» уничтожила до 560 военных ВСУ

Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица М198 производства США, гаубица 2А65 «Мста-Б», два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав». Помимо этого, уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.