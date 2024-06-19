Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе

Девочка пропала 18 июня в городе Топки, на следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. За причастность к преступлению задержан 49-летний местный житель, который, как сообщало региональное управление СК РФ, был судим за убийство.
«Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть — ред.) по обмену», — сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил, как подозреваемый попал в Топки. «Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел», — добавил он.