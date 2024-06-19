Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили пять контратак штурмовых групп, противник потерял до 355 военнослужащих, сообщило в среду министерство обороны РФ.