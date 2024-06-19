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Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили пять контратак штурмовых групп, противник потерял до 355 военнослужащих, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 27-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Уманское, Воздвиженка, Камышевка, Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 355 военнослужащих, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 “Град”, — отмечает МО РФ.