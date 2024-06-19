Группировка «Запад» уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны», — говорится в сводке министерства.