Группировка «Запад» уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании.
Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.