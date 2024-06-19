Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» уничтожила до 450 солдат ВСУ за сутки

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 450 военных, танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании.

Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.